Сергей Собянин открыл первую смену учебных сборов в центре «Авангард»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыли первую смену учебных сборов столичных школьников в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

По словам главы города, это будет неформальный проект, созданный с душой по идее министра обороны. Кроме того, проект получил поддержку президента РФ Владимира Путина.

— Важно, чтобы ребята, пройдя здесь курсы, сборы, тоже не забывали об армии, могли возвращаться сюда, заниматься здесь на воинском полигоне, смотреть учения. Проект очень хороший, быстро реализованный и качественный, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр столицы отметил, что в будущем планируется развивать учебный центр. Его основная задача состоит в том, чтобы ребята почувствовали, что они часть команды.

— Ну и, конечно, огромные возможности парка «Патриот», который сам по себе неисчерпаем: военные музеи, тренажеры, полигоны, конечно, он будет развиваться. Для Москвы те 15 тысяч (школьников — прим. «ВМ»), которые будут проходить здесь (обучение — прим. «ВМ»), — совсем недостаточно, потому что у нас в год проходят такого рода сборы около 40 тысяч подростков, — отметил глава города.

Он также рассказал, что в будущем запланировано строительство дополнительных корпусов. Однако попасть сюда смогут не все — участников ожидает конкурсный отбор.

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