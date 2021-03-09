Заброшенную АТС преобразуют в многофункциональный комплекс на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Бирюлёвская улица, 9 Карта всех событий

Заброшенное здание бывшей автоматической телефонной станции (АТС), расположенное в районе Бирюлево Восточное, ждет масштабная реставрация, после которой в нем разместится современный многофункциональный комплекс. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Уточняется, что здание было построено в 1975 году. Оно располагается по адресу улица Бирюлевская, владение 9.

— Город активно приспосабливает неиспользуемые помещения и территории для нужд горожан. В новом многофункциональном комплексе общей площадью порядка 5000 квадратных метров откроются магазины шаговой доступности, а также сервисы по оказанию бытовых услуг, — отметила Юлиана Княжевская.

По ее словам, помещения также могут быть арендованы под спортивные клубы или организации образовательных кружков. Таким образом, реорганизация АТС позволит создать новые рабочие места, уточнила председатель Москомархитектуры.

На прилегающей к комплексу территории будет оборудована открытая автостоянка.

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