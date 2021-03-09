Многоэтажку из шести корпусов возведут в составе жилого комплекса «Прокшино»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Новый многоэтажный дом из шести корпусов появится в составе жилого комплекса «Прокшино» в Сосенском поселении, недалеко от деревни Николо-Хованское. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Уточняется, что строительством займется ГК «А101», которая уже получила соответствующее разрешение.

В здании переменной этажности, общая площадь которого составит около 62 тысяч квадратных метров, будет более 1300 квартир. Дом оснастят подземными паркингами, которые вместят свыше 500 автомобилей.

На первых этажах и во встроенно-пристроенных объектах разместятся коммерческие организации. Одно из помещений площадью около 1000 «квадратов», согласно проекту, отдадут под частную поликлинику. Медучреждение сможет принимать до 240 человек в смену, а вести здесь прием будут одновременно 25 специалистов.

Владимир Жидкин отметил, что в минувшем году ГК «А101» передала собственникам 150 коммерческих помещений в жилых комплексах «Скандинавия» и «Москва А101» в Коммунарке и 26 помещений в ЖК «Испанские кварталы».

По его словам, в прошлом году застройщик ввел около 42 тысяч квадратных метров торгово-бытовой и сервисной инфраструктуры. Благодаря строительству коммерческих объектов появилось около 2,1 тысячи новых рабочих мест.

— Тренд на возведение нежилой недвижимости в ТиНАО будет сохранен. Правила землепользования и застройки Москвы определяют возможность строительства 35 миллионов «квадратов» коммерческих помещений, — добавил глава департамента.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в ближайшие три года в ТиНАО возведут около 8 миллионов «квадратов» жилой недвижимости, 3 миллиона «квадратов» нежилых помещений, 15 объектов здравоохранения, 96 объектов образования и километры современных автомобильных дорог.

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