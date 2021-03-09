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Около 1,4 тысячи жителей Подмосковья привились от COVID-19 за день
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около 1,4 тысячи жителей Подмосковья привились от COVID-19 за день

Елизавета Короткова

Здоровье

Примерно 1,4 тысячи человек посетили многофункциональные центры (МФЦ) Московской области в рамках единого дня вакцинации 6 марта. Этими данными поделились в региональном министерстве здравоохранения, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Для жителей области работали 25 центров госуслуг. Выездные пункты вакцинации открылись в Волоколамске, Чехове, Балашихе, Сергиевом Посаде, Домодедове и других округах. В течение дня можно было сделать прививку от коронавируса без предварительной регистрации.

— Люди приходят решить привычные дела, а заодно могут позаботиться о своем здоровье и сделать прививку от COVID-19 без предварительной записи, — рассказала глава подмосковного минздрава Светлана Стригункова.

Она добавила, что к данному формату вакцинации в минздраве прибегают уже во второй раз.

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вакцинацияМосковская областькоронавирус
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