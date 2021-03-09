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Анастасия Ракова рассказала о востребованности временных пунктов вакцинации в Москве
Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Анастасия Ракова рассказала о востребованности временных пунктов вакцинации в Москве

Елена Фролова

Здоровье

Пункты вакцинации были открыты в торговых центрах для того, чтобы максимально удовлетворить спрос жителей Москвы, которые не хотят ехать за прививкой в поликлинику. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в интервью RT.

— Власти Москвы запустили работу мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах затем, чтобы максимально удовлетворить спрос москвичей, тех, которые не хотят ехать в поликлинику. Люди очень разные. И мы видим, что у нас по факту временные пункты дают гораздо большую проходимость, чем пункты вакцинации, — объяснила Анастасия Ракова.

По ее словам, в ГУМе ежедневно делали прививку от коронавируса до 400 посетителей. На сегодняшний день этот показатель стал немного меньше — до 250–300 человек. При этом заммэра подчеркнула, что это все равно в два раза больше, чем в классическом пункте вакцинации.

Помимо этого, Анастасия Ракова отметила, что госпитали для пациентов с COVID-19 в столице будут работать до последнего заболевшего новой инфекцией. Вместе с тем она добавила, что объем медицинской помощи в городе за 2020 год составил 76 процентов, по сравнению с данными за 2019 год.

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Анастасия Раковапункты вакцинациикоронавирус
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