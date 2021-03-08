Треть коек для пациентов с коронавирусом освободилась в Москве

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Свыше трех тысяч коек из девяти тысяч, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, свободны в Москве. Об этом в понедельник, 8 марта, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, в столице «ни разу за вторую волну не было меньше 25 процентов [свободных коек]», при том, что городские власти сокращают их общее количество. По состоянию на утро 8 марта свободными оставались 3050-3060 из девяти тысяч коек.

— Все ключевые клиники практически выведены из ковидных. Остались временные госпитали, Коммунарка, один корпус 52-й больницы, все остальные выводятся. 15-ю уже вывели, останется один роддом. По максимуму остались инфекционные больницы: первая, вторая и новая больница в Вороновском на территории Новой Москвы, для которых это базовый профиль, — рассказала Анастасия Ракова.

При этом экстренная медицинская помощь в лечении коронавируса и других случаях оказывается всем, кто находится на территории Москвы, в полном объеме.

— «Ковидный туризм» из других регионов был сведен к минимуму, так как долгое время мы работали на пределе коек, так как возможности просто не было. Как только ситуация в Москве улучшилась, спало напряжение первой волны, никто заполнение коек жестко не контролировал — в рамках ОМС приезжали, оплачивали, — отметила заместитель мэра.

Резервные госпитали продолжат работу до конца 2021 года, даже если в Москве не останется ни одного пациента с COVID-19, подчеркнула Анастасия Ракова.

— Мы временные госпитали сейчас используем меньше чем наполовину. Постепенно будем помощь у них, если потребности не будет, «скукоживать». Но не разбирать их, — рассказала заместитель мэра в эфире программы «Антонимы».

Ранее Анастасия Ракова заявила, что явных ошибочных решений в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Москве допущено не было. Также она отметила, что, возможно, следовало быстрее разворачивать сеть тестирования на COVID-19 и открывать ковидные госпитали.

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