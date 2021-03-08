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Объем медпомощи в Москве в 2020 году составил 76 процентов по сравнению с 2019 годом
Фото: Вечерняя Москва

Объем медпомощи в Москве в 2020 году составил 76 процентов по сравнению с 2019 годом

Никита Абрамов

Здоровье

Объем оказанной в столице медицинской помощи в 2020 году составил 76 процентов от 2019 года. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С июня 2020 года плановая и экстренная помощь оказывались в полном объеме.

— В целом по году общий объём медицинской помощи, если убрать COVID и оставить другие назологии, на сегодняшний день составляет 76 процентов от 2019 года, — рассказала Ракова в эфире программы «Антонимы».

Заместитель мэра отметила, что объем помощи онкологическим больным за 2020 год вырос на 10 процентов.

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медицинская помощьАнастасия Раковакоронавирус
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