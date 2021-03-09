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Йоахим Лев покинет пост главного тренера сборной Германии после Евро-2020
Фото: NECHAEVA

Йоахим Лев покинет пост главного тренера сборной Германии после Евро-2020

Иван Юминов

Спорт

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев уйдет в отставку после окончания нынешнего чемпионата Европы. Об этом сообщается на официальном сайте Немецкого футбольного союза.

Лев заявил о желании расторгнуть свой контракт, действовавший вплоть до чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сразу по окончании чемпионата Европы, сообщает детали соглашения сайт союза.

Напомним, что Йоахим Лев возглавлял футбольную сборную Германии с августа 2006 года.

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