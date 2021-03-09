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Мужчина раскрыл причину перхоти, преследовавшей его долгое время
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Мужчина раскрыл причину перхоти, преследовавшей его долгое время

Иван Юминов

В мире

Пользователь Reddit, который всю жизнь страдал от перхоти, смог найти способ избавиться от нее.

По словам мужчины, эта проблема преследовала его с детства. Будучи взрослым, он начал пользоваться шампунем от перхоти — это помогло. Он продолжил им пользоваться еще в течение 15 лет.

Однажды во время стрижки парикмахер отметил, что его волосы пахнут серой, и посоветовал перестать пользоваться специальным шампунем. Мужчина опасался, что перхоть вернется, но в итоге забыл о ней на долгие годы.

Тем не менее проблемы с перхотью возобновились через некоторое время. Тогда мужчина стал искать причину, а после поисков в интернете понял, в чем была проблема, пишет он в своей публикации на Reddit.

Выяснилось, что дело в том, что он ложился спать, не высушив мокрые волосы. Из-за этого в них развивались микробы, которые и вызывали перхоть.

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