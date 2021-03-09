Песков заявил, что правительство РФ держит ситуацию с ценами на продукты под контролем

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

У правительства России получается держать ситуацию с ценами на продукты под контролем. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, увеличение стоимости продуктов питания стало одной из главных тем на совещаниях у президента России Владимира Путина в 2020 году. Российский лидер подверг критике правительство из-за этого, после чего кабмин объявил о принятии комплекса мер для их сдерживания. Кроме того, представитель Кремля отметил, что давление целого ряда факторов подталкивает уровень цен на продукты питания.

— В то же время правительство достаточно эффективно все-таки влияние этих факторов амортизирует, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство России вводит постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги.

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