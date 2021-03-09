Владимир Путин обсудит с правительством развитие Дальнего Востока и Арктики

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 10 марта, на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Совещание пройдет в режиме видео-конференц-связи. С докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Кроме того, в рамках встречи будет рассмотрен ряд текущих вопросов, сообщает РИА Новости.

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