Владимир Путин обсудит с правительством развитие Дальнего Востока и Арктики
Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 10 марта, на совещании с правительством обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Совещание пройдет в режиме видео-конференц-связи. С докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Кроме того, в рамках встречи будет рассмотрен ряд текущих вопросов, сообщает РИА Новости.
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