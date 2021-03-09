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Врачи рассказали о необходимом количестве потребления соли
Фото: Pexels

Врачи рассказали о необходимом количестве потребления соли

Елизавета Короткова

Здоровье

Человек должен потреблять около десяти граммов соли в день. Переизбыток данного пищевого продукта повышает риски инсульта, а недостаток — пагубно влияет на человеческий мозг. Об этом сообщили врачи телеканалу «Мир 24».

Следует внимательно относиться к количеству потребляемой соли. Среди продуктов с высоким ее содержанием — колбасные изделия, сосиски, зрелые сыры, икра, фастфуд. Меньше всего соли в крупах, огурцах, капусте.

— Соль в организме человека накапливается постепенно и приводит к развитию гипертонической болезни, а также повышает риски смерти от инсульта мозга, — предупреждает диетолог, врач клиники АО «Медицина» Елена Евдокимова.

В то же время полный отказ от этого продукта грозит негативным воздействием на мозг и сердечно-сосудистую систему.

— Первое, на что влияет недостаток соли, это мозг. Человек в прямом смысле слова сходит с ума. И происходит это достаточно быстро: не за месяцы и годы, а в течение нескольких недель, — рассказал врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.

По словам экспертов, важно соблюдать баланс при употреблении соли. Она регулирует работу нервов и мышц, а также поддерживает необходимый уровень жидкости в крови.

Источник: «Мир 24».

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