Медики перечислили способы снизить риск развития инсульта

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Профилактика инсульта основывается на соблюдении ряда определенных рекомендаций. Об этом рассказали специалисты Гарвардской медицинской школы.

По словам медиков, для сокращения риска развития инсульта важно следить за уровнем потребления соли. Важно меньше досаливать еду при приготовлении, а также сократить или полностью убрать из рациона колбасные изделия, чипсы, копченые продукты.

Эксперты советуют больше употреблять жирной рыбы, рапсового, кукурузного, подсолнечного масел, авокадо и миндальных орехов, а также овощей и фруктов.

Рекомендуется поддерживать высокий уровень физической активности и заниматься спортом. Это предотвратит ожирение, которое, в свою очередь, является фактором повышения артериального давления.

Необходимо отказаться от табачных изделий, поскольку курение ведет к повышению давления, увеличению риска инсульта и ухудшению общего состояния, сообщает Express.

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