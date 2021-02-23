Ученые сообщили о семи полезных свойствах репчатого лука

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Ученые сообщили, что обычный репчатый лук является суперпродуктом, который способен творить чудеса. Они назвали семь полезных свойств этого овоща.

Специалисты отметили, что лук богат витаминами и питательными веществами, которые укрепляют здоровье, он повышает плотность костей. По данным исследований, ежедневное употребление лука в течение месяца повышает плотность костей на пять процентов.

Также репчатый лук способен снижать уровень холестерина, что укрепляет сердечно-сосудистую систему и существенно уменьшает риск инфарктов и инсультов.

Кроме того, употребление лука улучшает пищеварение и способствует образованию «полезных бактерий» в кишечнике.

По словам ученых, овощ содержит 25 антиоксидантов, что позволяет предотвращать повреждение клеток организма. Он способен убивать вредные бактерии прямо во рту, укреплять зубную эмаль и бороться с катарактой.

Еще исследователи обнаружили у лука способность улучшать качество человеческого сна и бороться с возрастными изменениями, сообщается в издании Milliyet.

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