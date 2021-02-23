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Ученые сообщили о семи полезных свойствах репчатого лука
Фото: pexels.com/Marco Antonio Victorino

Ученые сообщили о семи полезных свойствах репчатого лука

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые сообщили, что обычный репчатый лук является суперпродуктом, который способен творить чудеса. Они назвали семь полезных свойств этого овоща.

Специалисты отметили, что лук богат витаминами и питательными веществами, которые укрепляют здоровье, он повышает плотность костей. По данным исследований, ежедневное употребление лука в течение месяца повышает плотность костей на пять процентов.

Также репчатый лук способен снижать уровень холестерина, что укрепляет сердечно-сосудистую систему и существенно уменьшает риск инфарктов и инсультов.

Кроме того, употребление лука улучшает пищеварение и способствует образованию «полезных бактерий» в кишечнике.

По словам ученых, овощ содержит 25 антиоксидантов, что позволяет предотвращать повреждение клеток организма. Он способен убивать вредные бактерии прямо во рту, укреплять зубную эмаль и бороться с катарактой.

Еще исследователи обнаружили у лука способность улучшать качество человеческого сна и бороться с возрастными изменениями, сообщается в издании Milliyet.

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