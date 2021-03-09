«Снова в строю!»: Алана Мамаева поблагодарила поклонников за поддержку

Фото: instagram/alana_mamaeva

Алана Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, решила поблагодарить подписчиков за оказанную ей поддержку. Пост со словами благодарности она выложила в своем микроблоге.

— Алана Николаевна снова в строю! Ребята, все, кто писал мне слова поддержки, хочу сказать вам огромное человеческое спасибо, — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Алану Мамаеву госпитализировали в одну из московских больниц. Женщину нашли в ее доме без сознания после того, как сотрудники МЧС вскрыли дверь. Отмечается, что супруга футболиста могла совершить попытку самоубийства.

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