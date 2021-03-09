Эксперт перечислил страхи США касательно освоения космоса

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Космические лазерные комплексы, разрабатываемые Россией и Китаем, больше всего беспокоят США в контексте освоения внеземного пространства. Об этом стало известно из беседы руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова с «Экономикой сегодня».

По словам эксперта, в Вашингтоне опасаются разработок любого оружия, которого пока нет в Соединенных Штатах. В частности, речь идет о российских лазерных комплексах «Пересвет». Американские власти убеждены в том, что это оружие будет использовано против их спутников.

США также недовольны китайскими разработками космического устройства с «роботизированной рукой», которое способно возвращать сбившиеся спутники на правильную траекторию.

— Соединенные Штаты вкладывают большие средства в космос. Они запустили новое командование в Пентагоне в виде космических сил, — отметил Михайлов.

Ранее командующий Космическими силами США, генерал-майор Джон Реймонд признался, что их государство озабочено техническими способностями РФ и Китая. Он также говорил о том, что российский спутник, похожий на матрешку, создан с целью уничтожения спутников Вашингтона.

Россия, Китай и США являются единственными державами, способными конкурировать в освоении космоса на данный момент, напомнил эксперт Александр Михайлов.

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