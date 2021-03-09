Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Турецкий суд оправдал пять человек по делу об убийстве посла России Андрея Карлова
Фото: Pixabay / Arek Socha

Турецкий суд оправдал пять человек по делу об убийстве посла России Андрея Карлова

Кирилл Николаев

Происшествия

Турецкий суд оправдал пять обвиняемых из 28 по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд признал шесть человек виновными в убийстве Карлова. Их приговорили к лишению свободы на срок от пяти до девяти лет. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По информации турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».

Читайте также: Полицейский, простреливший ногу школьнице, получил условный срок

посол РФТурциясуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Все мнения
О проекте