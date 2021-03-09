Турецкий суд оправдал пять человек по делу об убийстве посла России Андрея Карлова

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Турецкий суд оправдал пять обвиняемых из 28 по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает РИА Новости.

Кроме того, суд признал шесть человек виновными в убийстве Карлова. Их приговорили к лишению свободы на срок от пяти до девяти лет. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По информации турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «акт международного терроризма».

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