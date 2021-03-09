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«Пример преданной девушки»: Дава обратился к партнерше по танцам
Фото: instagram/dava_m

«Пример преданной девушки»: Дава обратился к партнерше по танцам

Никита Абрамов

Звезды

Рэп-исполнитель Давид Манукян, больше известный как Дава, после завершения проекта «Танцы со звездами» продолжает поддерживать отношения со своей бывшей партнершей по танцам Дарьей Палей.

Танцовщица решила опубликовать в своем микроблоге снимок со своим супругом. Под постом в Instagram Дарьи блогер признался, что считает ее примером преданной девушки.

— Поздравляю тебя с 8 Марта! Ты стала для меня примером преданной девушки, которая с трепетом и уважением относится к своему мужчине и своей семье, — написал Дава.

Ранее сообщалось, что певица и бывшая девушка Давида Ольга Бузова устроила скандал, обвинив Даву и Дарью в интимной связи.

Читайте также: «На душе столько всего»: Дава не исключил встречи с Бузовой

танцыОльга БузоваДавид Манукян
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