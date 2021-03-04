«На душе столько всего»: Дава не исключил встречи с Бузовой

Фото: instagram/dava_m

Блогер Давид Манукян на своей странице в Instagram поделился с поклонниками о переживаниях по поводу расставания с телеведущей Ольгой Бузовой.

— Вроде нужно бы и высказаться, а вроде и нельзя. Короче, на душе столько всего. Надеюсь, когда-нибудь посидим вместе, поговорим душевно, — написал Дава в своем Instagram-аккаунте.

Блогер добавил, что самое главное в такой ситуации — оставаться самим собой.

Напомним, в конце января Ольга Бузова заявила о расставании с блогером Давидом Манукяном. Пара была в отношениях почти два года. Телеведущая назвала причиной разрыва измены и насилие со стороны возлюбленного.

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