Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Только дно так может сделать»: Дава резко ответил на предложение о сотрудничестве с Тарасовым
Фото: instagram/dava_m

«Только дно так может сделать»: Дава резко ответил на предложение о сотрудничестве с Тарасовым

Анастасия Колоскова

Звезды

Блогер Давид Манукян, около месяца назад расставшийся с Ольгой Бузовой, резко ответил на предложение подписчиков снять совместное видео с бывшим мужем певицы Дмитрием Тарасовым.

Он отметил, что низко и неправильно лезть в прошлую жизнь человека, с которым его связывали близкие отношения.

— Вы все знаете, какой я человек. Если бы я так сделал, то, родные, я бы опустился на дно днищенское! Если я так сделаю, просто возьмите и уверенно отпишитесь от меня! Только дно так может сделать! — заявил Дава в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Ранее Ольга Бузова заявила, что рассталась с блогером Давидом Манукяном из-за того, что тот поднимал на нее руку и изменял певице. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Сам Дава долго отказывался от комментариев, однако затем признался, что разочаровался в любви в целом и выразил удивление, что кто-то поверил информации о рукоприкладстве в отношении бывшей возлюбленной.

Читайте также: «Серьезное вмешательство»: хирург Давы раскрыл подробности перенесенных рэпером операций

Дмитрий ТарасовОльга БузоваДавид Манукян
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте