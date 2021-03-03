«Только дно так может сделать»: Дава резко ответил на предложение о сотрудничестве с Тарасовым

Фото: instagram/dava_m

Блогер Давид Манукян, около месяца назад расставшийся с Ольгой Бузовой, резко ответил на предложение подписчиков снять совместное видео с бывшим мужем певицы Дмитрием Тарасовым.

Он отметил, что низко и неправильно лезть в прошлую жизнь человека, с которым его связывали близкие отношения.

— Вы все знаете, какой я человек. Если бы я так сделал, то, родные, я бы опустился на дно днищенское! Если я так сделаю, просто возьмите и уверенно отпишитесь от меня! Только дно так может сделать! — заявил Дава в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Ранее Ольга Бузова заявила, что рассталась с блогером Давидом Манукяном из-за того, что тот поднимал на нее руку и изменял певице. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Сам Дава долго отказывался от комментариев, однако затем признался, что разочаровался в любви в целом и выразил удивление, что кто-то поверил информации о рукоприкладстве в отношении бывшей возлюбленной.

Читайте также: «Серьезное вмешательство»: хирург Давы раскрыл подробности перенесенных рэпером операций