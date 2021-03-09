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Назван способ употребления мандаринов с большей пользой для организма
Фото: pixabay.com

Назван способ употребления мандаринов с большей пользой для организма

Елена Фролова

Здоровье

Способ того, как получить максимальную пользу от мандаринов, раскрыл профессор из Китая. Этот фрукт является одним из любимых у большинства людей. Он содержит в себе большое количество полезных веществ, витамин С и каротин, сообщает New Inform.

Помимо этого, мандарины славятся своими противоопухолевыми, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. При этом, чтобы получить от них максимальную пользу для здоровья организма, следует соблюдать ряд правил при их употреблении.

Известно, что цитрусовые содержат в себе ряд полезных веществ. Например, кожуру мандаринов в Китае используют в качестве сырья для лекарственных препаратов. Тем временем сушеная цедра способна регулировать энергию ци, устранять скопление сырости в организме, а также укреплять селезенку и выводить мокроту.

Согласно одной из теорий традиционной китайской медицины, избыток «внутреннего жара» может привести к разным болезням, симптомами которых являются покраснение глаз, раздражение слизистых оболочек, повышенная температура, боль в горле и многое другое. Доказано, что веществами, способствующими образованию жара в теле, могут быть так называемые противовоспалительные цитокины. При этом не все цитрусовые вызывают повышение температуры в организме человека. Например, помело и апельсины имеют обратный эффект.

По мнению китайского профессора, съедобная часть цитрусовых содержит 86,9 процента воды. По его мнению, лучше всего употреблять мякоть мандаринов, не выжимая из них сок и не нарушая целостность пищевых волокон. Так как последние помогают избавиться, к примеру, от запоров.

Читайте также: Диетолог рассказала о пользе кожуры цитрусовых

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