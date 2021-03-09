Порядка 170 миллионов заграничных цветов оформили таможенники с 1 февраля по 8 марта

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Таможня России с 1 февраля по 8 марта оформила около 170 миллионов импортных цветов. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

— Российские таможенные органы в период с 1 февраля по 8 марта 2021 года оформили порядка 170 миллионов единиц импортных цветов. За ввоз цветочной продукции уплачено таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиарда рублей — на 800 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что было задекларировано практически 11 тысяч тонн цветочной продукции, стоимость которой составляет больше 81 миллиона долларов.

По словам первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова, за 36 дней был оформлен объем цветочной продукции, который составляет более 50 процентов импорта цветов за 2020 год.

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