Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Порядка 170 миллионов заграничных цветов оформили таможенники с 1 февраля по 8 марта
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Порядка 170 миллионов заграничных цветов оформили таможенники с 1 февраля по 8 марта

Никита Абрамов

Экономика

Таможня России с 1 февраля по 8 марта оформила около 170 миллионов импортных цветов. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

— Российские таможенные органы в период с 1 февраля по 8 марта 2021 года оформили порядка 170 миллионов единиц импортных цветов. За ввоз цветочной продукции уплачено таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиарда рублей — на 800 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что было задекларировано практически 11 тысяч тонн цветочной продукции, стоимость которой составляет больше 81 миллиона долларов.

По словам первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова, за 36 дней был оформлен объем цветочной продукции, который составляет более 50 процентов импорта цветов за 2020 год.

Читайте также: Психолог рассказала, что подарок говорит об отношении мужчины

экономикацветыработа таможни
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Все мнения
О проекте