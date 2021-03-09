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Автоэксперты прокомментировали идею о расширении ОСАГО на коммунальщиков
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автоэксперты прокомментировали идею о расширении ОСАГО на коммунальщиков

Елена Фролова

Общество

Полис ОСАГО планируют расширить, включив в страховые случаи повреждение машины по вине коммунальщиков или из-за недостатков дорожного ремонта. С данным предложением выступили депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Это предложение прокомментировал эксперт страхового рынка, основатель проекта «Обдуманное страхование Calmins.com» Денис Лебедев. Как сообщило «Радио 1», в случае с ОСАГО это сделать непросто, так как, согласно Гражданскому кодексу, можно сделать обязательным лишь страхование ответственности перед третьими лицами. При этом он отметил, что можно оформлять страховки на коммунальщиков и представителей дорожных служб.

— Много автовладельцев может сказать, что автомобиль — это их имущество, они не обязаны его страховать. И будут правы. Что можно сделать? Заставить ввести обязательное страхование для коммунальщиков и дорожников, чтобы можно было оформлять прямое возмещение ущерба, например, по ОСАГО, если случается такое событие, — пояснил Денис Лебедев.

По его словам, при наличии полиса у коммунальщика и полиса ОСАГО у водителя можно выстраивать такую же систему взаимозачетов, как по ОСАГО, в случае когда потерпевший обращается в свою компанию и дальше происходит выплата. Однако это будет совсем другой продукт, непохожий на каско.

С его мнением согласился и автоюрист Сергей Радько. По его мнению, страховки, которые будут оформлены на коммунальщиков, помогут возместить водителю ущерб при подобных аварийных случаях.

— Бывает, что авто страдает из-за падения сосулек, деревьев, некачественной уборки снега, например, когда машину цепляют ковшом экскаватора. Попадание в яму — это отдельная история. Проблем много, и вряд ли одним законопроектом это можно решить. Разные причины повреждения, соответственно, и механизмы возмещения тоже нельзя расписать в рамках одного закона, — объяснил Сергей Радько.

По его словам, ОСАГО — это закон о страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств, поэтому вряд ли этот страховой полис сможет регулировать вопросы, связанные с возмещением ущерба из-за коммунальных ситуаций.

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