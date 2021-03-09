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Россия ратифицировала соглашение с Мальтой о повышении налога на дивиденды
Фото: Pixabay

Россия ратифицировала соглашение с Мальтой о повышении налога на дивиденды

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россия и Мальта подписали протокол в начале октября 2020 года. Изменения предполагают увеличение до 15 процентов налога на дивиденды и проценты. Также предусмотрен и льготный налог в размере пяти процентов. Он действует в отношении институциональных инвестиций и для публичных компаний, если они не менее года владели не менее 15 процентами капитала компании, выплачивающей доходы.

Ранее Владимир Путин отправил послание духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

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МальтаРоссияВладимир Путин
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