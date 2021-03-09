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Московский зоопарк показал, как панда Жуи расправилась со своей новой игрушкой
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московский зоопарк показал, как панда Жуи расправилась со своей новой игрушкой

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Сотрудники Московского зоопарка показали, как панда Жуи расправилась со своей новой игрушкой. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте зоосада.

В ролике панда Жуи выходит на открытую территорию вольера и во время игры срывает шину, висящую в игровой зоне. Животное расправляется с шиной под музыку из фильма «Охотники за приведениями».

— Пришел, увидел, оторвал. Правила жизни большой панды: если хочется спать — спи, если хочется есть — ешь, а если в вольере висит шина, то ее надо обязательно оторвать. И Жуи всегда следует этим трем правилам, — отметили в зоопарке.

В зоосаде уточнили, что панда Диндин в отличие от Жуи может долго играть со своими игрушками. Большой панде достаточно одной минуты, для того, чтобы закончить игру, сообщили в зоопарке.

Читайте также: Московская панда Диндин получила букет и открытку от своего возлюбленного Жуи

пандыМосковский зоопаркживотные
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