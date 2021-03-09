Московский зоопарк показал, как панда Жуи расправилась со своей новой игрушкой

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Сотрудники Московского зоопарка показали, как панда Жуи расправилась со своей новой игрушкой. Видео опубликовали в Instagram-аккаунте зоосада.

В ролике панда Жуи выходит на открытую территорию вольера и во время игры срывает шину, висящую в игровой зоне. Животное расправляется с шиной под музыку из фильма «Охотники за приведениями».

— Пришел, увидел, оторвал. Правила жизни большой панды: если хочется спать — спи, если хочется есть — ешь, а если в вольере висит шина, то ее надо обязательно оторвать. И Жуи всегда следует этим трем правилам, — отметили в зоопарке.

В зоосаде уточнили, что панда Диндин в отличие от Жуи может долго играть со своими игрушками. Большой панде достаточно одной минуты, для того, чтобы закончить игру, сообщили в зоопарке.

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