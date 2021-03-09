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Путин подписал закон об уточнении норм по хранению аудиторских документов
Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Путин подписал закон об уточнении норм по хранению аудиторских документов

Кирилл Николаев

Закон

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок хранения документов аудиторской организации и индивидуальных аудиторов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 9 марта.

Закон определяет норму о хранении рабочей документации аудиторской организации и индивидуального аудитора и размещении баз данных с ней. Документ предусматривает запрет на подобное хранение и размещение за пределами России.

Кроме того, закон снимает неопределенность при принятии мер воздействия за несоблюдение требований к срокам и месту хранения рабочей документации.

Ранее Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.

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