Путин подписал закон об уточнении норм по хранению аудиторских документов

Фото: пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который регламентирует порядок хранения документов аудиторской организации и индивидуальных аудиторов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 9 марта.

Закон определяет норму о хранении рабочей документации аудиторской организации и индивидуального аудитора и размещении баз данных с ней. Документ предусматривает запрет на подобное хранение и размещение за пределами России.

Кроме того, закон снимает неопределенность при принятии мер воздействия за несоблюдение требований к срокам и месту хранения рабочей документации.

Ранее Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.

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