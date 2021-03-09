Цветы и сладости: стало известно, сколько россияне потратили на 8 Марта

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Более чем полмиллиарда рублей потратили жители России на конфеты, торты и цветы к 8 Марта. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Уточняется, что с 6 по 8 марта текущего года россияне потратили на кондитерские изделия и цветы порядка 530 миллионов рублей. Согласно данным эквайрингового бизнеса финансового учреждения, эта сумма на 29 процентов выше, чем в 2020 году. Кроме того, аналитики банка добавили, что около 480 миллионов рублей было потрачено в кондитерских, а еще порядка 50 миллионов — в магазинах цветов.

Ранее сообщалось, что россияне намерены тратить на Международный женский день в среднем до 3100 рублей на подарки и 2700 рублей на цветы. При этом около 30 процентов мужчин и 42 процентов женщин заявили, что проигнорируют этот праздник.

Читайте также: Порядка 170 миллионов заграничных цветов оформили таможенники с 1 февраля по 8 марта