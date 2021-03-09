Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, представляющихся его сотрудниками
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, представляющихся его сотрудниками

Кирилл Николаев

Общество

Глава Роспотребнадзора Анна Попова направила письмо руководителям территориальных органов ведомства и подведомственных организаций о мошенниках, действующих от имени сотрудников Роспотребнадзора. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

По мнению Поповой, мошеннические действия направлены на подрыв авторитета Роспотребнадзора и других государственных органов. Она поручила усилить работу по информированию сотрудников Роспотребнадзора о действиях злоумышленников.

Руководители должны информировать правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

Читайте также: Роспотребнадзор назвал ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве соответствующей сезону

Роспотребнадзормошенникисотрудники
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Все мнения
О проекте