Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, представляющихся его сотрудниками
Глава Роспотребнадзора Анна Попова направила письмо руководителям территориальных органов ведомства и подведомственных организаций о мошенниках, действующих от имени сотрудников Роспотребнадзора. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.
По мнению Поповой, мошеннические действия направлены на подрыв авторитета Роспотребнадзора и других государственных органов. Она поручила усилить работу по информированию сотрудников Роспотребнадзора о действиях злоумышленников.
Руководители должны информировать правоохранительные органы и Роспотребнадзор.
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