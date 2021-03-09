Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, представляющихся его сотрудниками

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова направила письмо руководителям территориальных органов ведомства и подведомственных организаций о мошенниках, действующих от имени сотрудников Роспотребнадзора. Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

По мнению Поповой, мошеннические действия направлены на подрыв авторитета Роспотребнадзора и других государственных органов. Она поручила усилить работу по информированию сотрудников Роспотребнадзора о действиях злоумышленников.

Руководители должны информировать правоохранительные органы и Роспотребнадзор.

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