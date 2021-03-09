Роспотребнадзор назвал ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве соответствующей сезону

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве с 1 по 7 марта 2021 года соответствует сезонным показателям. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что уровень заболеваемости среди детей от нуля до двух лет по сравнению с предыдущей неделей снизился на 12,3 процента. Кроме того, на 6,4 процента снизился показатель заболеваемости среди детей от трех до шести лет.

— Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения — на 58,9 процента; среди детей от нуля до двух лет — на 83,9 процента; детей трех–шести лет — на 87 процентов; детей 7–14 лет — на 83,2 процента; среди взрослого населения (15 лет и старше) — на 26,2 процента, — отметили в Роспотребнадзоре.

От гриппа в данном сезоне 2021 года привились более 7 миллионов 417,1 тысячи человек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Сергей Собянин: Общегородской субботник проведут в Москве 24 апреля