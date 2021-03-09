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Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконную агитацию на выборах
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконную агитацию на выборах

Кирилл Николаев

Закон

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 9 марта.

Согласно документу, для граждан сумма штрафа составит от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч.

Кроме того, президент России подписал закон, согласно которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и избиркомы регионов смогут обратиться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, которые были изготовлены с нарушением законодательства о выборах.

Ранее Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.

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