Владимир Путин подписал закон о штрафах за незаконную агитацию на выборах

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию на выборах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 9 марта.

Согласно документу, для граждан сумма штрафа составит от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч.

Кроме того, президент России подписал закон, согласно которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и избиркомы регионов смогут обратиться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, которые были изготовлены с нарушением законодательства о выборах.

Ранее Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.

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