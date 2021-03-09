«Вам бы любви»: Дайнеко поддержала Манижу после волны негодования
Российская артистка Виктория Дайнеко решила поддержать певицу Манижу, на которую обрушился шквал негодования. Пользователи Сети негативно отреагировали на то, что девушка едет на песенный конкурс Евровидение-2021.
— Мне очень хочется пожелать ей удачи и терпения. Судя по той критике, которую я сегодня читаю, это будет необходимо, — написала Дайнеко в своем микроблоге.
Виктория отметила, что у Манижи современная песня с фолк-мотивами, которая идеально представляет Россию.
— Люди, вам бы любви. И побольше, — добавила певица в своем Instagram-аккаунте.
Ранее стало известно, что Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году с песней под названием «Russian Woman». При этом группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в Евровидении. Лидер группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».
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