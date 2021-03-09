«Вам бы любви»: Дайнеко поддержала Манижу после волны негодования

Фото: instagram.com/victoriadaineko

Российская артистка Виктория Дайнеко решила поддержать певицу Манижу, на которую обрушился шквал негодования. Пользователи Сети негативно отреагировали на то, что девушка едет на песенный конкурс Евровидение-2021.

— Мне очень хочется пожелать ей удачи и терпения. Судя по той критике, которую я сегодня читаю, это будет необходимо, — написала Дайнеко в своем микроблоге.

Виктория отметила, что у Манижи современная песня с фолк-мотивами, которая идеально представляет Россию.

— Люди, вам бы любви. И побольше, — добавила певица в своем Instagram-аккаунте.

Ранее стало известно, что Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году с песней под названием «Russian Woman». При этом группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в Евровидении. Лидер группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

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