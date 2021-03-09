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Более 326 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире
Фото: pixabay.com

Более 326 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

Кирилл Николаев

В мире

Более 326 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 326 990 случаев заболевания, умерли 6573 пациента. Большинство новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (153 120), Европу (107 059) и Восточное Средиземноморье (31 859).

Всего с начала пандемии в ВОЗ поступили сведения о 116 874 912 инфицированных и 2 597 381 умершем. Больше всего случаев заболевания выявлено в США (28 700 966), Индии (11 244 786) и Бразилии (11 019 344). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

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