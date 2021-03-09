Теракты против чиновников и госведомств предотвратили в Белоруссии

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Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в стране пресекли теракты в отношении чиновников и объектов госведомств. Об этом он рассказал во вторник, 9 марта.

— Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живем. И мы принимаем соответствующие меры, — передает телеканал «Беларусь 1».

Тертель заявил, что им известно о трех сценариях грядущих протестов в стране. Первый означает подачу заявки на проведение мероприятия на площади Якуба Коласа, второй сценарий — проведение согласованного митинга на площади Бангалор, а третий предусматривает несанкционированные массовые протесты.

Он отметил, что действия властей будут жесткими, но в рамках законодательства.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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