Аналитики назвали самые перспективные для инвестиций в недвижимость районы

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Наиболее перспективными с точки зрения вложений в жилую недвижимость являются спальные районы крупных российских городов. Эксперты полагают, что в ближайшие десять лет там заметнее, чем в центральных локациях, вырастут цены на жилье.

Согласно результатам исследования Realiste, проведенного с помощью искусственного интеллекта, в определенных районах на окраине Москвы в следующие десять лет жилая недвижимость подорожает в общей сумме на 50 миллиардов рублей и более.

Алгоритм учитывает текущую рыночную цену объектов и влияющие на нее факторы, в том числе месторасположение, степень развитости инфраструктуры, удаленность от центра. По этим параметрам были выбраны «горячие» районы, где сделки совершаются быстро, а цены достигли или вскоре достигнут пика.

В числе наиболее перспективных районов для инвестирования в жилую недвижимость авторы исследования назвали Люблино, Марьино, Медведково, Лосиный остров, Отрадное, дома у станции «Окружная» (Тимирязевский район и Марфино), Ростокино, Свиблово, Бибирево, Алтуфьево.

В Санкт-Петербурге среди наиболее перспективных были перечислены районы возле станций метро «Академическая», «Гражданский проспект» и «Нарвская», муниципальные округа Ржевка и Московская застава, деревня Занево и город Кудрово на границе с мегаполисом. Аналитики ожидают, что совокупная стоимость недвижимости в этих районах за десять лет может возрасти на 133 миллиарда рублей.

В Сочи в числе перспективных назвали улицу Яна Фабрициуса, Сочинский национальный парк, Новый Сочи. Предположительно, там жилая недвижимость суммарно подорожает на 36 миллиардов рублей в ближайшее десятилетие.

В Красноярске жилье в перспективных районах подорожает, по прогнозам, на 28 миллиардов рублей. Это касается домов на улицах Павлова, Грунтовой, Волжской, Тамбовской.

В Казани квартиры в отдаленных от центра районах подорожают почти на 24 миллиарда рублей. Например, на улице Михаила Миля, проспекте Хусаина Ямашева, улице Универсиады.

Как поясняют эксперты, рост востребованности жилья на окраинах крупных городов закономерен. Он объясняется ростом популярности дистанционной работы, а также развитием технического прогресса и цифровизацией. Кроме того, новостройки на окраинах будут дорожать быстрее за счет более низкой стоимости жилья. Подогревать спрос будет и развитие транспортной инфраструктуры, пишут «Известия».

Ранее власти Москвы рассказали, какое жилье пользуется спросом в ТиНАО.

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