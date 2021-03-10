Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врачи рассказали, о какой болезни может говорить сильная усталость
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врачи рассказали, о какой болезни может говорить сильная усталость

Татьяна Плотникова

Здоровье

Возникновение ощущения сильной усталости может сигнализировать о развитии злокачественной, или B12-дефицитной, анемии — это нарушение красного ростка кроветворения, обусловленное недостатком в организме цианокобаламина (витамина В12).

Развитие этого заболевания сопровождается и другими симптомами, такими как учащенное сердцебиение, головные боли, снижение аппетита, боли во рту и языке и одышка даже при несущественной физической нагрузке.

Чтобы избежать дефицита витамина В12, медики рекомендуют ежесуточно получать около 1,5 миллиграмма данного вещества. Витамин В12 в больших количествах содержится в говядине, яйцах, лососе, обогащенных злаках.

Врачи предупреждают, что нехватка витамина В12 грозит повреждением нервов, что ведет к покалыванию и онемению в руках и ногах, мышечной слабости и потере рефлексов, сообщает Express.

Ранее врачи рассказали, симптомом каких болезней может являться вздутие живота.

Читайте также: Врачи выяснили, симптомом какого серьезного заболевания может быть отек ног

усталостьнедостаток витаминасимптом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

И пусть весь мир пожалеет русскую женщину

Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Все мнения
О проекте