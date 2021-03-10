Врачи рассказали, о какой болезни может говорить сильная усталость

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Возникновение ощущения сильной усталости может сигнализировать о развитии злокачественной, или B12-дефицитной, анемии — это нарушение красного ростка кроветворения, обусловленное недостатком в организме цианокобаламина (витамина В12).

Развитие этого заболевания сопровождается и другими симптомами, такими как учащенное сердцебиение, головные боли, снижение аппетита, боли во рту и языке и одышка даже при несущественной физической нагрузке.

Чтобы избежать дефицита витамина В12, медики рекомендуют ежесуточно получать около 1,5 миллиграмма данного вещества. Витамин В12 в больших количествах содержится в говядине, яйцах, лососе, обогащенных злаках.

Врачи предупреждают, что нехватка витамина В12 грозит повреждением нервов, что ведет к покалыванию и онемению в руках и ногах, мышечной слабости и потере рефлексов, сообщает Express.

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