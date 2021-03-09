Вздутие живота оказалось симптомом опасного заболевания

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Британские врачи предупредили, что вздутие живота может являться одним из симптомов застойной сердечной недостаточности — состояния, при котором нарушается кровоснабжение организма, что грозит летальным исходом.

Как пояснили медики, вздутие появляется из-за того, что воздух или жидкость накапливаются в брюшной полости, вызывая ее расширение. Само по себе вздутие живота не является заболеванием, это симптом других опасных состояний.

Чаще всего вздутие живота появляется из-за чрезмерное употребления пищи и заглатывания воздуха — аэрофагии. К другим причинам вздутия живота относятся воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона и язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, сахарный диабет, диспепсия или временный запор.

Что касается сердечной недостаточности, другими ее симптомами являются одышка даже в состоянии покоя, чувство усталости, отек ног, постоянный кашель, который может усиливаться ночью, хрипы, спутанность сознания и нерегулярное сердцебиение.

Следует также встревожиться в случае потери аппетита, резкого набора или потери веса, головокружения и обмороков, депрессии и беспокойства, сообщает Express.

Ранее врачи перечислили пять часто игнорируемых симптомов рака.

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