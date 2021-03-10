Эксперт объяснил, как обойти внесение в черный список телефонных номеров

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Внесение абонентов в черный список не является гарантией того, что эти люди не смогут вам дозвониться с прежних номеров. Об этом в среду, 10 марта, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Специалист отметил, что существует несколько легальных возможностей обойти внесение в черный список. Прежде всего такую возможность дает использование услуги антиопределителя номера. Как правило, операторы сотовой связи предоставляют ее на платной основе.

При звонке с номера, владелец которого подключил данную услугу, он будет определяться как вызов с неизвестного номера, поэтому система блокировки пропустит этот звонок, несмотря на внесение в черный список.

Включить антиопределитель номера можно и на ряде гаджетов, не оплачивая данную услугу оператору связи, рассказал Кашкин. В частности, на iPhone такая функция доступна для устройств с операционной системой iOS 7 и выше. Аналогичная функция есть и на некоторых устройствах на базе Android. Подключить ее можно в настройках устройства.

Как указал эксперт, раньше антиопределителями номера активно пользовались мошенники, однако сейчас это утратило актуальность: многие люди предпочитают не отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Поскольку звонок со скрытого номера — потенциальная угроза, лучше на такие звонки не отвечать, рассказал Кашкин агентству «Прайм».

Ранее киберэксперт рассказал, какое приложение необходимо удалить с телефона.

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