Наталья Сергунина: Бизнесмены Москвы смогут просчитывать сумму господдержки онлайн

Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Новый сервис для подсчета суммы государственной поддержки появился на сайте Московского инновационного кластера. Об этом рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Наталью Сергунину.

Уточняется, что сервис работает по аналогии с калькуляторами на сайтах банков.

— Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера, — пояснила Наталья Сергунина.

По ее словам, предприниматели смогут рассчитать компенсацию за расходы на оборудование, лизинг, а также суммы субсидий на экспорт или инжиниринг. Кроме того, бизнесмены смогут рассмотреть выгодные условия кредитования при открытии своего дела.

— Участники Московского инновационного кластера благодаря новому сервису могут просчитать субсидии на разработку продуктов, приобретение оборудования, лизинг и коммунальные платежи, — уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее предприниматели самостоятельно оценивали и рассчитывали размер поддержки, которую могли бы получить от государства. Сервис позволит избежать ошибок в расчетах. Бизнесмены будут знать точную сумму поддержки, которую им могут оказать.

Всего для представителей столичного бизнеса на платформе Московского инновационного кластера открыты 18 сервисов. В частности, бизнесмены могут воспользоваться навигатором, где представлены более 200 мер поддержки.

— Количество актуальных сервисов на платформе i.moscow, которые позволяют инновационным компаниям максимально комфортно взаимодействовать с городом, участвовать в программах развития, решать бизнес-задачи, постоянно растет. Также ведутся работы по совершенствованию интерфейса и расширению возможностей личного кабинета, — заключил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Он добавил, что платформа Московского инновационного кластера помогает развивать в столице сферу предпринимательства.

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