Проезжую часть освободили на юго-востоке Москвы после аварии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Рязанский проспект, 67/2с1 Карта всех событий

Проезжая часть освобождена на юго-востоке Москвы после ДТП. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее в районе дома 67/2, строение 1, по Рязанскому проспекту столкнулись два автомобиля. При этом никто не пострадал.

Из-за аварии движение по улице Паперника в сторону Вешняковского путепровода было ограничено до одного ряда. Кроме того, ограничили первую полосу на Рязанском проспекте в направлении центра.

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