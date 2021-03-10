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«Пластина съехала в бок»: экс-участница «Дома-2» рассказала о последствиях ринопластики
Фото: Instagram

«Пластина съехала в бок»: экс-участница «Дома-2» рассказала о последствиях ринопластики

Анастасия Чанцева

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Бывшая участница проекта «Дом-2» Анастасия Балинская в своем блоге в Instagram в разделе сторис рассказала, что у нее возникли проблемы после перенесенной ринопластики.

— У меня съехала пластина в бок, которую вставляли в кончик носа. Плюс ко всему она с запахом, гниет. Руки надо оторвать такому хирургу. Организм выталкивает имплант через одну ноздрю, идет воспаление, — поделилась Балинская.

Она добавила, что пьет антибиотики, закапывает нос, но в скором времени ей нужно будет обратиться к хирургу, чтобы вытащить пластину.

— Ситуация плачевная, — пожаловалась Балинская.

Ранее бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о страшной болезни, из-за которой она буквально теряет лицо. Женщина уже полгода борется с недугом.

Читайте также: «Что ты несешь?»: Бородина резко ответила на обвинения в пластике лица

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