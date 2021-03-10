Путин поручил правительству проверить зарплаты бюджетников
Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать систему оплаты труда работников бюджетных организаций. Об этом в среду, 10 марта, сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что кабмину также необходимо определить соответствие уровня зарплаты сотрудников целевым показателям, которые установлены указом главы государства от 7 мая 2012 года.
Известно, что доклад нужно предоставить до 20 апреля.
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