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Движение на севере Москвы затруднено из-за столкновения двух автомобилей
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Движение на севере Москвы затруднено из-за столкновения двух автомобилей

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Бутырская улица, 23с1 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на севере Москвы. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Отмечается, что авария произошла возле дома № 23 на Бутырской улице.

— Затруднено движение в сторону ТТК (Третье транспортное кольцо — прим. «ВМ») и частично в левом ряду в сторону Дмитровского шоссе, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. Подробности выясняются.

Ранее на юго-востоке Москвы автомобиль наехал на пешехода.

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