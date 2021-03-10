Движение на севере Москвы затруднено из-за столкновения двух автомобилей
Россия, Москва, Бутырская улица, 23с1 Карта всех событий
Два автомобиля столкнулись на севере Москвы. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Отмечается, что авария произошла возле дома № 23 на Бутырской улице.
— Затруднено движение в сторону ТТК (Третье транспортное кольцо — прим. «ВМ») и частично в левом ряду в сторону Дмитровского шоссе, — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет. Подробности выясняются.
Ранее на юго-востоке Москвы автомобиль наехал на пешехода.
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