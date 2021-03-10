«Мосстройинформ» подготовил новые познавательные онлайн-викторины о Москве

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Специалисты государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Мосстройинформ» запустили два новых онлайн-квиза о столице. Об этом в среду, 10 марта, заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на сайте учреждения представлены две новые викторины — «10 фактов о Москве» и «Районы Москвы».

— Первая посвящена удивительной архитектуре нашего города. Она показывает знакомые нам объекты и их историю с новой, неизведанной стороны. Вторая расскажет ее участникам интересные исторические подробности районов Москвы, — рассказал Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что всего в 2020 году было разработано 18 интересных викторин на разные темы. Некоторые из них посвящены одному из символов города, а также важной транспортной магистрали — Садовому кольцу.

Среди квизов можно найти такие, как «Шагаю по Москве» — прогулка по историческому маршруту, «Москва: фантастическая реальность и реальные фантазии» — о столице из книг и фильмов, «Разделяй и здравствуй» — об особенностях сортировки вторсырья и опасных отходов.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова добавила, что онлайн-проект познавательных викторин был запущен в 2020 году. До этого они были доступны лишь посетителям Дома на Брестской. Основная цель проекта — в доступной и интересной форме рассказать о столице.

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