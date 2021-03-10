Столичные системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме несмотря на морозы

/ Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, несмотря на морозы. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что специалисты продолжают убирать и вывозить на утилизацию снег с улиц и дворов, а также очищать кровли и выступающие элементы фасадов зданий. Кроме того, особое внимание обращают на состояние тротуаров и тропиночной сети. При необходимости их обрабатывают мелкогравийной крошкой.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала этой весны. Температура воздуха составила 20,7 градуса мороза. Отмечается, что в 2020 году она была на 25 градусов выше и составляла 4 градуса выше нуля.

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