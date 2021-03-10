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Работа по ночам может стать причиной онкологических заболеваний
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Работа по ночам может стать причиной онкологических заболеваний

Анастасия Чанцева

Здоровье

Работа по ночам может стать причиной развития рака, заявили ученые из государственного университета Вашингтона.

Ученые провели эксперимент с участием четырнадцати полностью здоровых добровольцев. Половина участников группы симулировали работу в дневные часы. Остальные же провели сутки при искусственном свете, работая при этом по ночам.

В итоге выяснилось, что у второй половины участников лейкоциты стали более уязвимыми и подверженными радиационному поражению ДНК. Ученые пояснили, что ночной график нарушил время экспрессии генов, которые отвечают за развитие онкологии. При этом ДНК не успевала восстанавливаться. Обычно это происходит как раз в ночное время суток. Результаты их исследований были опубликованы на портале New Atlas.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в солнцезащитных кремах опасное вещество, вызывающее рак.

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