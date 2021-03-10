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В России за сутки выявили 9079 новых случаев коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 9079 новых случаев коронавируса

Юлия Ямпольская

Здоровье

В России за сутки выявили 9079 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Уточняется, что выявленные случаи зафиксированы в 83 регионах. Из них 10,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 466 летальных исходов. За сутки в России полностью вылечились 13 350 человек.

В России за сутки выявили 9079 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев за последние 24 часа выявлено в Москве (1116), Санкт-Петербурге (959) и Нижегородской области (378).

Всего на данный момент в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 275 летальных исходов, вылечились 3 945 527 человек.

В России за сутки выявили 9079 новых случаев коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

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