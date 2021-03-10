Больница в Вороновском за год оказала помощь более 10 тысячам пациентов с COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

квартал 10, Голохвастово Карта всех событий

Свыше десяти тысяч человек с коронавирусом получили помощь в Медицинском центре инфекционных заболеваний «Вороновское» за год работы. На данный момент пациенты с COVID-19 также проходят лечение в учреждении. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По словам главного врача ГКБ имени Демихова Сергея Переходова, по мере нормализации ситуации клинический центр «Вороновское» может быть переориентирован на прием больных с любыми инфекционными заболеваниями.

— Богатый практический опыт и высокая квалификация медицинского персонала позволяют с уверенностью говорить о готовности справиться с любыми ситуациями, — подчеркнул Переходов.

Он также отметил, что в больнице могут разместиться до 800 пациентов. Помимо этого, каждую койку можно трансформировать в реанимационную в течение суток.

Центр «Вороновское» представляет собой совершенно автономный комплекс. Так, диагностический центр, лаборатория с возможностью проведения свыше десяти тысяч тестов в сутки, центр санитарной обработки, патолого-анатомический комплекс и даже родовое отделение позволяют медицинскому учреждению не зависеть от другой инфраструктуры и оказывать помощь пациентам в рамках одной клиники. Решение о строительстве центра было принято в апреле 2020 года. Уже через 31 день после начала строительства стационар смог принять первых пациентов.

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