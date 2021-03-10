За сутки в Москве выявили 1116 случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице выявили 1116 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом, общее число заболевших в городе с начала пандемии увеличилось до 993 998.

Отмечается, что в целом за весь период пандемии в России выявлено 4 351 553 случая коронавируса в 85 субъектах. При этом зафиксировано 90 275 летальных исходов, вылечились 3 945 527 человек.

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