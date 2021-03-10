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Многофункциональный торговый комплекс построят в составе ТПУ «Селигерская»
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Многофункциональный торговый комплекс построят в составе ТПУ «Селигерская»

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Селигерская Карта всех событий

В составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Селигерская» построят многофункциональный комплекс с торговой зоной. Ранее проект был согласован Москомархитектурой. Об этом рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в среду, 10 марта.

По его словам, фасады здания будут выполнены в современном стиле. Благодаря прозрачным элементам кровли сформируется внутренний атриум. Фасады украсят ламели с градиентом и медиаэкраны.

— Фасады многофункционального центра и транспортно-пересадочного узла с паркингом будут выполнены в едином стиле. Характерными элементами станут скругленные углы, ламели с градиентом, структурное остекление. С помощью вертикальных и горизонтальных линий объемы визуально будут разделены на крупные блоки. Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, это будет один из крупнейших в столице пересадочных узлов на базе станции метро, — подчеркнул Сергей Кузнецов.

В многофункциональном комплексе (МФК) планируется возвести четыре наземных этажа с торговыми галереями и кинотеатром. Также специалисты построят один подземный уровень для парковки на 263 машино-места и технических помещений. На первом этаже оформление сделают под фасад-витрину со сплошным структурным остеклением. Предполагается, что за счет этого более массивные блоки верхних этажей будут словно «парить» в воздухе. Специалисты облицуют их алюминиевыми панелями с рисунком под натуральный камень светлого оттенка. Помимо этого, будут предусмотрены места для размещения медиаэкранов и рекламных вывесок.

Многофункциональный торговый комплекс построят в составе ТПУ «Селигерская» Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Пятиэтажный паркинг, рассчитанный на 1258 машино-мест, украсят металлические жалюзийные решетки. Здание будет примыкать к МФК мостовыми пешеходными переходами.

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