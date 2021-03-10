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Стационарный комплекс с вертолетной площадкой построят на территории больницы в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Стационарный комплекс с вертолетной площадкой построят на территории больницы в Москве

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Можайское шоссе, 14с1 Карта всех событий

Столичные власти одобрили размещение скоропомощного стационарного комплекса с вертолетной площадкой на территории больницы имени Жадкевича. Об этом в среду, 10 марта, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

Сообщается, что новый стационарный комплекс будет размещен по адресу Можайское шоссе, дом 14.

— На вышеуказанном участке ориентировочной площадью 5,4 гектара в настоящее время располагается Городская клиническая больница имени М. Е. Жадкевича, — подчеркнула глава ведомства Анастасия Пятова.

По ее словам, после реализации нового проекта площадь медицинских объектов на участке увеличится почти вдвое, что составит более 48 тысяч квадратных метров.

Скоропомощный стационарный комплекс построят в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, передает Интерфакс.

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